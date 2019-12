ABBADIA – Rallentamenti nel pomeriggio di giovedì per quanti da Abbadia si spostano in direzione Lecco: la causa è un incidente avvenuto intorno alle 15.30 sulla Statale 36 in direzione Sud.

Il sinistro ha coinvolto un camion e un’auto. Due persone sono state assistite dai soccorritori, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco. Avrebbero riportato solo traumi lievi.