Auto finita nel lago a Piona, morto anche il marito della vittima

Si aggrava il bilancio del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio del 2 gennaio

Dopo la moglie, 56 anni, morto anche il marito che si trovava in condizioni critiche all’Ospedale di Varese

COLICO – Non ce l’ha fatta il 60enne soccorso in gravissime condizioni nel pomeriggio dello scorso 2 gennaio a Piona, dopo che l’auto su cui si trovava era finita nel lago. La drammatica notizia è arrivata nella giornata di oggi dall’Ospedale di Varese dove l’uomo era stato trasportato in arresto cardiocircolatorio.

Il bilancio del tragico incidente si aggrava così ulteriormente: a perdere la vita sul colpo era stata infatti la moglie del 60enne, Manuela Spargi, 56 anni, di Milano, mentre il marito e un altro passeggero di 79 anni erano stati recuperati in condizioni critiche dai soccorritori intervenuti prontamente in posto.

Il 60enne, anch’egli milanese di origine, ha lottato fino all’ultimo, purtroppo però è deceduto.

Da chiarire cosa sia accaduto quel tragico pomeriggio: l’auto sul quale viaggiavano i tre, la coppia e un amico, era finita in una scarpata finendo per ribaltarsi nelle acque del lago. Il primo ad intervenire era stato un Vigile del Fuoco fuori servizio, Ivano Ghidoni, che si trovava in zona e non aveva esitato a lanciarsi in acqua, riuscendo da estrarre i tre occupanti dall’abitacolo.

Purtroppo, come detto, per la donna non c’è stato nulla da fare: i soccorritori giunti in posto non avevano potuto fare altro che constatarne il decesso. In gravi condizioni gli altri due uomini, l’amico 79enne, soccorso all’Ospedale di Gravedona, e il marito di 60 anni, trasportato all’Ospedale di Varese dove si è spento dopo due settimane.