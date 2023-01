Bellano piange mamma Tatiana vinta da una malattia a soli 40 anni

Tatiana Croci gestiva un negozio di alimentari in paese con il compagno Alan Vitali

La giovane donna ha lottato contro una lunga malattia. I funerali domani pomeriggio, 5 gennaio, a Bellano

BELLANO – E’ morta a soli 40 anni Tatiana Croci, al termine di una malattia contro cui ha lottato come una guerriera. Mamma di due figlie, Letizia e Isabella, Tatiana era un volto molto conosciuto e un punto di riferimento in paese, visto che da alcuni anni gestiva il negozio di alimentari in via Cavour compagno Alan Vitali.

Una tragedia che ha lasciato attonita l’intera comunità di Bellano e che è arrivata a pochissimi giorni da un altro lutto che ha colpito la famiglia della giovane mamma. Soltanto lo scorso 24 dicembre, infatti, erano stati celebrati i funerali del fratello di Tatiana, Alex, morto a soli 30 anni.

Tatiana Croci lascia il compagno Alan e le figlie Letizia e Isabella, la mamma Claudia, il papà Franco e la sorella Valentina con Carlo. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 5 gennaio, alle ore 14.30 nella chiesa dei SS Nazaro e Celso a Bellano.