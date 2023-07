Bloccato tra due frane, automobilista soccorso nella notte dai Vigili del Fuoco

La persona stava percorrendo la Sp67 quando si sono verificati gli smottamenti a causa del maltempo

TREMENICO – La violenta ondata di maltempo che si è abbattuta durante la notte scorsa sulla Valvarrone ha creato diverse situazioni di criticità fortunatamente senza conseguenze per le persone. In particolare i Vigili del Fuoco hanno soccorso una persona che è rimasta bloccata tra due frane mentre percorreva la Strada Provinciale 67 all’altezza di Tremenico. Il distaccamento di Bellano, con una squadra, ha raggiunto l’automobilista e lo ha portato in zona sicura a Tremenico.