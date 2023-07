Due incidenti in pochi minuti tra Galbiate e Varenna, coinvolte due moto

Fortunatamente nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni

Due incidenti con auto e moto coinvolte: il primo a Varenna intorno alle 14, il secondo a Galbiate intorno alle 15

GALBIATE/VARENNA – Due incidenti con moto coinvolte nel giro di pochi minuti oggi pomeriggio, 2 luglio, sulle strade lecchesi. I soccorsi sono stati allertati la prima volta poco dopo le 14 sulla Strada Provinciale 72 tra Lierna e Varenna per uno scontro tra un’auto e una moto che ha visto coinvolte tre persone di 38, 54 e 60 anni. Fortunatamente nessuna avrebbe riportato conseguenze gravi, ma i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Gravedona in codice giallo (mediamente critico). Sul posto il personale sanitario del Soccorso Bellanese e le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

Poco dopo le 15, un nuovo incidente tra un’auto e una moto si è verificato lungo la Strada Provinciale 51 a Galbiate, nella frazione Sala al Barro. Anche in questo caso coinvolte tre persone: un ragazzo di 24 anni, una ragazza di 21 anni e un uomo di 42 anni. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita, ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in codice giallo (mediamente critico) all’ospedale di Lecco. Sul posto un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco e una della Lecco Soccorso, oltre all’automedica. Anche in questo caso saranno le forze dell’ordine a ricostruire la dinamica dell’incidente.