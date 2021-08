Elisoccorso in Grignetta per un’escursionista di 26 anni

L’intervento poco dopo le 13 di oggi, martedì

La giovane in difficoltà sulla cresta Cermenati

MANDELLO – Intervento dell’elisoccorso in Grignetta poco dopo le ore 13 di oggi, martedì 17 agosto. I soccorsi sono entrati in azione per una ragazza di 26 anni che stava percorrendo la cresta Cermenati, itinerario normale di salita che dai Piani Resinelli arriva in vetta. La giovane, che si è trovata in difficoltà, è stata recuperata dall’elicottero alzatosi in volo da Como e trasportata a valle, ai Piani Resinelli.