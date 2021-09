Escursionista bloccato in un canale in Grigna, recuperato dall’elicottero dei VVF

La richiesta di intervento è stata lanciata alle 17.15 circa

PIANI RESINELLI (Abbadia Lariana) – E’ finito in un canale, nei pressi del Sigaro Dones in Grignetta, senza più riuscire a progredire e men che meno a ritornare sui propri passi. Così, per un escursionista di 73 anni rimasto bloccato mentra stava rientrando da un’escursione in Grigna non è rimasto far altro che allertare i soccorsi.

La chiamata è stata lanciata alle 17.15 circa, con i Vigili del Fuoco e i volontari del Soccorso Alpino che si sono subito mobilitati.

Nonostante l’avvicinarsi del maltempo l’elicottero dei Vigili del Fuoco è riuscito ad intervenire e recuperare l’uomo che è stato riaccompagnato sano e salvo a valle.

Nel contempo si era mobilitata anche una squadra del Soccorso Alpino con i volontari che, nel caso in cui l’elicottero non fosse stato in grado di raggiungere e recuperare il 73enne, avrebbero effettuato il recupero via terra.