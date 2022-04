Escursionista caduto in Grignetta: soccorso in codice giallo

L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì, poco prima delle 13

L’escursionista stava percorrendo la direttissima in Grignetta: la caduta è avvenuta vicino al canalone Caimi

MANDELLO – Stava percorrendo la direttissima in Grignetta quando, giunto in prossimità del canalone Caimi, sarebbe scivolato e caduto. E’ successo oggi, mercoledì 13 aprile, poco prima delle 13.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con la mobilitazione dell’elisoccorso che si è alzato in cielo dal Sant’Anna di Como. Allertata anche una squadra del soccorso alpino, pronta alla stazione del Bione per dare supporto all’elisoccorso in caso di necessità.

Dalle prime informazioni a disposizione, l’escursionista ferito sarebbe un uomo di 61 anni, soccorso in codice giallo (media gravità).