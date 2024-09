Frana a Perledo, si lavora per riaprire la Provinciale 72

Iniziate questa mattina le operazioni per la pulizia del materiale franato

Ci vorranno giorni per ripristinare la viabilità

PERLEDO – Sono iniziate questa mattina le operazioni per il ripristino della viabilità sulla Strada Provinciale 72, interessata la sera del 5 settembre da uno smottamento all’altezza della località Malpensata. Sulla carreggiata sono caduti circa 50 metri cubi di materiale, dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, poco dopo la frana, era stata disposta la chiusura del transito per motivi di sicurezza.

Il ripristino avverrà per fasi, come aveva fatto sapere il geologo della Provincia di Lecco Fabio Valsecchi. Ieri, venerdì, nonostante il maltempo, sono state effettuate le analisi sulla parete da cui è avvenuto il distacco. Gran parte del materiale franato è stato fermato dalle reti paramassi che hanno però subito dei danni e andranno a loro volta ripristinate.

La prima fase riguarda la pulizia del materiale franato lungo la provinciale, iniziata questa mattina, partendo proprio dalle reti paramassi. In seguito sono previste verifiche ulteriori sul corpo frana, quindi si interverrà sulle protezioni che andranno sistemate.

Per la riapertura della provinciale ci vorranno giorni: la strada tornerà ad essere transitabile solo quando ci saranno le condizioni per farlo, come sottolineato dalla Provincia.

La provinciale resta chiusa nel tratto compreso tra la rotatoria in località Malpensata e la galleria di Morcate, mentre la Strada Verde sarà accessibile unicamente dai residenti di Perledo ed Esino Lario. Per limitare i disagi, la Provincia ha chiesto ad Anas di evitare le chiusure della Statale 36 previste in questi giorni per lavori lungo la tratta tra Bellano ed Abbadia.