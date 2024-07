Lierna, perde il controllo della moto e finisce fuori strada. Ferito un uomo di 52 anni

Sul posto l’elicottero dell’Areu di Como, automedica e ambulanza

L’uomo dopo i soccorsi è stato trasportato in codice giallo in pronto soccorso

LIERNA – Stava guidando in direzione Bellano, con altri due amici, quando all’altezza della spiaggia di Riva Bianca, ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato sull’asfalto, finendo fuori dalla carreggiata abbattendo i paletti che si trovano ai bordi e rimanendo incastrato nella catena che li lega.

Coinvolto nell’incidente, verificatosi questa mattina – domenica 21 luglio – lungo via Roma, un biker 52enne.

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le 9.30, con l’immediato intervento dell’equipe medica dell’elisoccorso di Como, che ha calato il medico con il verricello, dell’automedica da Lecco e dell’ambulanza del Soccorso Mandello.

I sanitari hanno prestato le prime cure al 52enne rimasto ferito, per trasportarlo poi in ambulanza in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso e la ricostruzione esatta della dinamica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: con code lungo la strada provinciale 72.