Maltempo. Smottamenti tra Parlasco, Bellano e Vendrogno, intervento dei Vigili del Fuoco

Nuovi danni a causa delle forti piogge

Pietre e fango sulla carreggiata della Strada Statale 753

BELLANO – Quella appena trascorsa è stata una mattinata di lavoro per i Vigili del Fuoco a causa del maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio. Se a Lecco, intorno alle ore 7, si è registrata la caduta di un grosso ramo in via Cernaia, tra lago e Valsassina, tra i comuni di Parlasco, Bellano e Vendrogno, si sono registrati alcuni smottamenti. A Parlasco, in particolare, dopo i problemi già registrati nelle scorse settimane, pietre e fango hanno invaso la carreggiata della Strada Statale 753, la situazione ha richiesto così l’intervento dei soccorsi.