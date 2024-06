Mandello, camion impatta contro il roccione sulla SP72, disagi al traffico

Il grosso mezzo in transito ha toccato lo sperone roccioso a strapiombo sulla provinciale, danneggiando il rimorchio

Disagi al traffico in tarda mattinata per consentire la rimozione del mezzo

MANDELLO DEL LARIO – Disagi alla viabilità questa mattina, giovedì, lungo la Sp72 a Mandello del Lario dove un camion in transito ha toccato con il carico il cosiddetto ‘roccione’ a strapiombo sulla carreggiata all’altezza della Canottieri Moto Guzzi, sradicando la centina del rimorchio.

Nessun ferito, ma l’incidente ha causato inevitabili disagi alla viabilità, con la strada bloccata per rimuovere il mezzo danneggiato. In posto la Polizia Locale di Mandello per la gestione del traffico. Poco dopo le 13 la strada è stata liberata.