Brivio, scontro tra due auto in via Per Airuno: quattro persone coinvolte

E’ successo questo pomeriggio, giovedì, intorno alle 17

Sul posto la Polizia locale, ambulanze e Vigili del Fuoco

BRIVIO – Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì, in via Per Airuno, la strada che collega Brivio al comune di Airuno passando per la zona industriale dei due paesi. Per cause al vaglio degli agenti della Polizia intercomunale di Olgiate, Calco e Brivio, intervenuti per i rilievi, due auto si sono scontrate in maniera molto violenta.

Immediatamente è stato diramato l’allarme con l’invio sul posto di due ambulanze, una della Croce San Nicolò di Lecco e l’altra della Croce Bianca di Besana, per prestare soccorso ai feriti. Presenti in loco anche i Vigili del Fuoco con una camionetta.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente: una donna di 59 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 29 anni.

Dopo le prime cure prestate sul posto, i feriti sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Manzoni di Lecco.

Copiosa la perdita di olio per strada che ha reso necessaria la chiamata ai tecnici della Mpm Group per le operazioni di pulizia.