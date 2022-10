L’allarme alle ore 7 di questa mattina, 28 ottobre

Sul posto diverse squadre da Lecco e Merate

MONTICELLO BRIANZA – I Vigili del Fuoco stanno lavorando dalle ore 7 di questa mattina, venerdì 28 ottobre, per spegnere le fiamme che si sono sviluppate in uno stabile a Monticello Brianza. Diversi mezzi, partiti dalle caserme di Lecco e Merate, sono confluiti in via San Michele.

I Vigili del Fuoco hanno operato per alcune ore e, intorno alle 10, hanno giudicato l’incendio sotto controllo. In posto stanno operando i funzionari dei Vigili del Fuoco per le tutte le verifiche del caso.