Imbersago: ruba al centro sportivo e poi minaccia il titolare con il coltello

La rapina è stata messa a segno domenica mattina intorno alle 7.15

Il titolare, allertato dalle telecamere, è arrivato al centro sportivo in pochi minuti e ha fermato il ladro che, per tutta risposta, l’ha minacciato con un coltello

IMBERSAGO – “Sono arrabbiato, disgustato e stanco. Stanotte non ho dormito neppure un’ora”. Non riesce a capacitarsi di quanto successo Maurizio Pirovano, da 18 anni gestore del centro sportivo di via Buonarroti, lungo la strada che scende all’alzaia del fiume Adda. Ieri mattina, domenica 5 gennaio, è stato minacciato con un coltello da un uomo che stava scappando dal bar dove aveva appena messo a segno un furto.

“Ho visto tutto in diretta dalle telecamere – racconta Pirovano –. Dopo anni di gestione del centro sportivo qualche mese fa mi sono deciso a installare le telecamere pensando che non sarebbero mai servite. Invece ieri mattina, intorno alle 7.15 ho ricevuto la notifica di un’intrusione nel locale. Pensavo fosse un falso allarme dovuto al vento o ad altro e invece…”.

Le immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza hanno ripreso, passaggio dopo passaggio, il vetro della porta di ingresso sfondato con un tombino, l’entrata di un uomo, con il volto parzialmente coperto da una mascherina, nel locale diretto in fretta e furia alla cassa e poi la fuga con il registratore di cassa nelle mani.

“Appena ho visto quello che stava succedendo sono salito in macchina e sono arrivato in una manciata di minuti a Imbersago, giusto in tempo per imbattermi in questa persona mentre usciva dal centro sportivo per risalire sulla bici con cui era arrivato. L’ho fermato e in tutta risposta mi ha minacciato con un coltello, prima di scappare nei campi dietro il nuovo parcheggio in via Adda”.

Impietrito dalla minaccia subita, Pirovano è rimasto attonito, senza parole, profondamente disgustato e arrabbiato per quanto avvenuto. “Ho sporto denuncia ai Carabinieri a cui ho portato anche le immagini riprese dalle telecamere nella speranza che possano essere utili alle indagini. Non pensavo davvero che potesse succedere qualcosa del genere in un bar dove tutti sanno che non c’è niente da rubare, visto che non tengo macchinette o quant’altro”.

Pirovano dovrà anche contattare il Comune, proprietario dell’immobile per capire come procedere con quanto di loro competenza: “Devo ancora quantificare bene i danni: aspetto l’uscita dei tecnici domani per capire bene la situazione”.