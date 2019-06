Merate, guida in stato di ebbrezza: denunciato camionista

MERATE – E’ stato fermato a un normale posto di blocco ed è stato subito tradito dagli occhi lucidi e dall’alito “vinoso”. Gli agenti della Polizia locale hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente di un autocarro, fermato in via Statale durante un normale posto di blocco predisposto dal Comando di piazza degli Eroi. Insospettiti dal comportamento del camionista, gli agenti lo hanno accompagnato, con l’auto di servizio, al Comando per sottoporlo al controllo con l’etilometro. Il test ha confermato le ipotesi degli agenti. L’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 0.90 grammi / litro, quasi il doppio rispetto al limite consentito dalla legge (0.50 g/l). Immediata è scattato il ritiro della patente e la denuncia alla Procura di Lecco