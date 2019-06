Merate, il temporale raffredda l’Holi Trip. Disagi contenuti, pur tra denunce e multe

Un gruppetto di giovani, espulso dalla festa, ha danneggiato il mezzo dell’Arpa lì parcheggiato: è scattata subito la denuncia

Presente sul posto il sindaco Panzeri: “Più dell’80% dei ragazzi si è divertito in maniera sana”. Tanti comunque gli interventi del 118 per malori e alcool

MERATE – Diversi interventi del 118 per svenimenti e intossicazioni etiliche, multe per le bottiglie di vetro portate all’interno della manifestazione nonostante l’apposita ordinanza di divieto e anche una denuncia per danneggiamento al mezzo dell’Arpa. Sono stati tanti gli interventi di sanitari e forze dell’ordine ieri, sabato, durante l’edizione 2019 dell’Holi Trip, il festival dei colori promosso in un’area privata di via Laghetto a Brugarolo. Sei mila circa i giovanissimi, la maggior parte minorenni, giunti da Merate e dintorni per prendere parte alla festa dei colori, nata con l’idea di salutare, a suon di musica, la fine dell’anno scolastico.

Sei mila circa i giovanissimi arrivati a Brugarolo

Dodici le ore di musica previste, interrotte ieri con un certo anticipo dal violento temporale scatenato poco prima di mezzanotte, che ha svuotato, con un fuggi fuggi generale, l’area di Brugarolo. Prevista originariamente per il 25 maggio e spostata a causa delle elezioni, l’Holi Trip è riuscita a richiamare qualcosa come 6mila giovani, pronti a sfidare afa e caldo per trascorrere un pomeriggio e una serata a tutta musica e con i colori sparati dall’alto dai carroarmati. Imponente la macchina organizzativa predisposta per ridurre al minimo i disagi, registrati soprattutto con le prime edizioni della kermesse.

Anche il sindaco per disciplinare il traffico sotto il temporale

In prima fila ieri per verificare il corretto svolgimento della manifestazione anche il sindaco Massimo Panzeri che ha anche aiutato gli agenti della Polizia locale a disciplinare il traffico quando, causa il violento nubifragio che si è abbattuto poco prima di mezzanotte su Merate, tutti i giovanissimi si sono ammassati in strada per aspettare i genitori. “Sono stati trenta minuti intensi, ma per fortuna non si sono registrate criticità particolari. Nel giro di mezz’ora la viabilità è tornata alla normalità”. Il piano messo a punto insieme agli agenti della Polizia locale ha retto l’onda d’urto di una manifestazione dai numeri elevati e importanti. “Lo spostamento di data ha sicuramente inciso un po’ sulla partecipazione, più bassa rispetto alle precedenti edizioni – continua Panzeri, sollevato di aver archiviato l’edizione 2019 senza particolari problemi – Posso dire che più dell’80% dei giovani che hanno partecipato all’Holi Trip lo hanno fatto divertendosi in maniera sana e senza eccessi. Certo c’è sempre una piccola percentuale che prova a rovinare tutto”.

Danneggiato il mezzo dell’Arpa: responsabili denunciati

Tra questi, va sicuramente annoverato il gruppetto di giovani che sbattuto fuori dalla manifestazione del servizio di vigilanza interno, si è sfogato contro il provvedimento danneggiando il mezzo dell’Arpa, l’agenzia regionale di protezione ambientale lì presente per rilevare i rumori, parcheggiato appena fuori. “I responsabili sono stati subito identificati dalla polizia locale e denunciati per danneggiamento”. Sempre i “ghisa” meratesi, presenti ieri insieme ai carabinieri della compagnia di Merate, hanno provveduto a elevare diverse sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto dall’ordinanza ad hoc emanata dal comandante della Polizia locale Roberto Carbone.

Multe anche a chi ha cercato di introdurre le bottiglie di vetro

In particolar modo diversi ragazzi hanno cercato di entrare nel pratone di via Laghetto portando con sé delle bottiglie di vetro contenenti alcoolici. Beccati dagli agenti sono stati multati con una sanzione di 100 euro come previsto dall’ordinanza. Tra gli eccessi registrati a margine dell’Holi Trip anche il tentativo di introduzione da pare di un gruppo di giovani in una casa privata, prontamente debellato dalle forze dell’ordine. Svariati anche gli interventi registrati dalla centrale operativa di Areu con il personale medico chiamato a soccorrere giovani in stato di alterazione alcoolica o provati dall’eccessivo caldo. “Mi sento di rivolgere un plauso particolare ai volontari della Croce Rossa capaci di allestire un centro di emergenza di eccellenza”.

Disagi contenuti grazie alla sinergia tra tutte le persone coinvolte

La sinergia tra soccorritori, forze dell’ordine e comune, e la fondamentale collaborazione degli organizzatori, ha permesso quindi di chiudere senza particolari problemi l’edizione 2019 dell’Holi Trip. Il temporale ha poi dato il suo contributo, decretando in maniera inappellabile la chiusura della festa. “Possiamo dire così che abbiamo mandato a casa pure completamente lavati i tanti giovani che hanno partecipato a questa festa” conclude con una battuta il sindaco.