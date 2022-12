Missaglia, è morto in ospedale l’uomo investito sulla Provinciale

Vincenzo Chionna, 44 anni, abitava in paese: era uscito a camminare con il cane

Non ce l’ha fatta l’uomo travolto mentre attraversava la Provinciale 54 a Missaglia

MISSAGLIA – E’ morto in ospedale poco dopo il ricovero Vincenzo Chionna, l’uomo di 44 anni travolto mentre attraversava la Provinciale insieme al suo cane husky, morto sul colpo. La tragedia è avvenuta martedì, intorno alle 18.30. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, al vaglio dei carabinieri della compagnia di Merate intervenuti per i rilievi, Chionna, residente in paese, stava attraversando la strada da via Belzoino a via Rengione, insieme al suo cane, quando è stato travolto da una Peugoet blu in transito in direzione di Monticello.

L’urto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato alcuni metri più avanti insieme al cane, che è praticamente morto sul colpo. Anche le condizioni del missagliese sono apparse subito molto gravi tanto che in volo, da Como, è stato fatto alzare anche l’elisoccorso.

I medici e sanitari hanno tentato in tutti i modi di salvare la vita a Chionna, ma purtroppo invano: Chionna è morto infatti poco dopo l’arrivo all’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate.