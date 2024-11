Rapina all’Indian shopping center di Merate: ladro armato di machete e bottino da 10mila euro

I soldi erano il deposito per i money transfer verso l’estero

Il ladro, giovanissimo e pare già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione nel negozio armato di due machete

MERATE – Ore 19.10 di venerdì sera, il 15 novembre. Un ragazzo entra in negozio, ha il capo coperto dal cappuccio della felpa, ma il è volto scoperto. Il proprietario dell’Indian shopping center fa appena in tempo a riconoscere il giovane che qualche tempo prima aveva già provato a rubare nel suo negozio. E’ questione di un istante: lui estrae due machete, li picchia sul bancone e iniziano le minacce.

Cassetti rovesciati, merce buttata a terra: sono stati minuti – interminabili – di terrore per il proprietario del negozio che da oltre 13 anni, in via Manzoni, arteria del centro meratese, vende articoli etnici, svolge il servizio di money transfer verso l’esterno e di fermo deposito di ordini online.

Il ladro arraffa dieci mila euro in banconote – racconterà il commerciante derubato – depositi relativi ai trasferimenti di denaro per l’estero, li caccia in tasca e si dilegua imboccando prima via Manzoni e poi via Quintaberta.

I carabinieri, allertati subito dopo, hanno raccolto la denuncia del negoziante e sono impegnati ora nelle indagini per rintracciare il malvivente. Non è però l’unico episodio avvenuto nel centro cittadino: giovedì erano già stati denunciati due furti in appartamento dopo le 17, un terzo ieri sera, venerdì, entrambi nei condomini che si affacciano su viale Cornaggia.