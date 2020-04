Santa Maria Hoè in lutto per la maestra Giuditta. Insegnava a Rovagnate

47 anni, insegnava con passione ed entusiasmo alla primaria di Rovagnate

Addolorati e sconvolti i colleghi e gli alunni che piangono la morte di una maestra dolce e sensibile

SANTA MARIA HOE’ / LA VALLETTA – “Ora anche la scuola sarà più triste”. E’ uno dei tanti messaggi comparsi in rete a seguito della notizia, dolorosissima e struggente, della morte di Giuditta Agostoni. 47 anni, residente a Santa Maria Hoè, era insegnante alla scuola primaria di Rovagnate dell’istituto Pointinger. Estremamente riservata e sensibile, insegnava matematica, storia, geografia, scienze, musica e tecnologia nelle classi quarta e quinta.

Per i suoi alunni era un punto di riferimento, sempre pronta ad accogliere le loro richieste di chiarimento e di aiuto. “Chi l’ha conosciuta non potrà dimenticarla” commenta un’ex alunna. Affrante dal dolore le colleghe con cui Giuditta aveva insegnato fino a venerdì 21 febbraio, ultimo giorno delle lezioni prima della sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza coronavirus. Una situazione, quella della crisi sanitaria in atto, che rende ancora più doloroso questo addio, visto l’impossibilità di prendere parte al funerale.

Triste e addolorato per questa prematura scomparsa è anche il collega, nonché sindaco di Barzago, Mirko Ceroli. “Una grave perdita per me e per i colleghi dell’Istituto Comprensivo di La Valletta Brianza. Chi l’ha conosciuta ha potuto apprezzare le sue capacità professionali e la sua umanità. Sempre col sorriso la voglio ricordare. Un abbraccio ai suoi alunni”.

Il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha voluto porgere telefonicamente le condoglianze ai genitori e alle sorelle, manifestando la vicinanza e l’affetto dell’intera comunità verso la famiglia Agostoni.