Allarme per una persona scomparsa a Nibionno, ritrovata dai Vigili del Fuoco

La persona è stata ritrovata nel giro di breve tempo e soccorsa

L’allarme, subito rientrato, è scattato mentre erano in corso le ricerche del 49enne scomparso a Colle Brianza

NIBIONNO – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, contemporaneamente alle ricerche dell’uomo scomparso a Colle Brianza, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per una seconda ricerca persona nel comune di Nibbiono. In collaborazione con i Carabinieri, dopo una breve ricerca, hanno individuato la persona. Dopo avere messo in sicurezza la situazione, la persona è stata affidata alle cure del personale 118.