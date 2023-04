Dolzago. Moto contro furgone, 19enne all’ospedale per accertamenti

Incidente in via Provinciale poco dopo le ore 12 di oggi, mercoledì

Coinvolto un 19enne in sella a una Vespa, fortunatamente non avrebbe riportato ferite gravi

DOLZAGO – Incidente in via Provinciale a Dolzago, all’altezza della rotonda all’incrocio con la strada che porta a Sirone. Intorno alle ore 12.20 di oggi, mercoledì 12 aprile, una moto si è scontrata con un furgone fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sul posto si è immediatamente portata l’autoinfermieristica da Molteno insieme a un’ambulanza della Croce Rossa di Casatenovo. Il ragazzo in sella alla Vespa, 19 anni, è stato trasportato all’ospedale di Merate in codice verde (poco critico) per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri, il traffico è stato deviato temporaneamente per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi del caso.