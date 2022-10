La rottura di un tubo ha provocato una perdita in via Dante

Evacuati per precauzione bimbi e insegnanti della scuola materna

DOLZAGO – Una forte puzza di gas si è diffusa in mattinata nella parte alta di Dolzago: una perdita dovuta, da quanto appreso, alla rottura di un tubo durante dei lavori stradali per la posa della fibra ottica in via Dante.

Sul posto sono stati chiamati i Vigili del Fuoco per verificare la situazione, seguiti dai tecnici di Le Reti e dai Carabinieri.

Vista la vicinanza alla scuola materna, in accordo con il sindaco Paolo Lanfranchi, è stato deciso di evacuare precauzionalmente bambini e insegnanti che sono stati accompagnati al parco degli Alpini, mentre gli operatori della rete gas proseguivano i lavori di riparazione della tubatura che dovrebbero concludersi nel pomeriggio. Via Dante è stata temporaneamente chiusa con ordinanza da parte del Comune.

Una ‘gita’ inattesa ma tutto sommato non spiacevole per i bimbi della materna che sono stati ospitati per il pranzo nella baita alpina.