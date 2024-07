Fuga di metano in un distributore sulla SS36, intervento dei Vigili del Fuoco

La perdita in una stazione di servizio a Suello

La fuga di metano è stata messa in sicurezza

SUELLO – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio, con due autopompe, da Lecco e Valmadrera, e con carro NBCR (un gruppo specializzato in caso di pericolo di contagio da sostanze nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche) per una fuga di gas metano all’interno di un distributore di carburanti situato lungo la Statale 36, in direzione Milano, a Suello. La perdita di metano è stata individuata e messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia Stradale.