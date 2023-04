Inseguimento tra auto e spari a Bulciago: individuati gli autori

L’incidente sulla Briantea e un 28enne ferito con un colpo d’arma da fuoco

I carabinieri chiudono il cerchio sugli autori dell’episodio. Eseguita ordinanza cautelare per tentato omicidio

LECCO – E’ in corso questa mattina l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti degli autori dell’episodio risalente lo scorso 19 febbraio sulla strada Briantea a Bulciago: un grave incidente con tre feriti di cui uno in condizioni serie.

Quest’ultimo, un giovane di 28 anni, era stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di Como con una ferita d’arma da fuoco al collo (vedi articolo).

Dunque, non si trattava di un semplice sinistro stradale – testimoni indicavano una terza auto in fuga dal luogo dell’incidente – ma di un inseguimento tra due auto, culminato con i colpi di pistola esplosi dagli inseguitori nei confronti del 28enne in fuga, finito poi per scontrarsi con un altro veicolo in transito.

I carabinieri hanno chiuso le indagini e maggiori dettagli si potranno avere in tarda mattinata, nella conferenza stampa convocata al Comando provinciale dell’Arma.