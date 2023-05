Abbandona un sacchetto di rifiuti a Pescate, rintracciato grazie alle ricette mediche

Il sindaco Dante De Capitani continua la sua battaglia nei confronti di chi non rispetta le regole

“Nel sacco ho trovato almeno una decina di ricette e impegnative mediche. Al trasgressore multa da 500 euro”.

PESCATE – “Stamattina passeggiando per il paese ho trovato un sacchetto abbandonato sotto un cestino, l’ho preso, l’ho aperto e ho trovato almeno una decina di ricette e impegnative mediche di un residente in Brianza che ha il sacco rosso per lo smaltimento rifiuti”.

L’attività di vigilanza del sindaco di Pescate Dante De Capitani non conosce sosta, soprattutto per quanto concerne la pulizia e il decoro del paese cercando di rintracciare chi abbandona i propri rifiuti sul territorio. La stessa amministrazione ha alzato le multe per chi sporca e così, oggi, è scattata una nuova sanzione da 500 euro.

“La legge sulla privacy mi impedisce di pubblicare la foto con le ricette aperte e quindi nome e indirizzo, ma 500 euro più spese di notifica arriveranno presto al trasgressore – ha concluso il sindaco De Capitani -. Non siamo il paese che si fa fregare”.