E’ Matteo Donchi di Vimercate il motociclista morto nell’incidente di Garlate

Il tragico incidente è avvenuto a Garlate nel pomeriggio

GARLATE – E’ Matteo Donchi di Vimercate, 48 anni, il motociclista deceduto nel drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Garlate.

L’uomo in sella alla sua Ducati stava viaggiando in direzione Lecco, quando un’auto, una BMW berlina, proveniente dalla parte opposta ha svoltato a sinistra per imboccare via Fillippetta tagliandogli la strada.

Il centauro non è riuscito a evitare l’impatto, finendo per urtare una seconda auto, una Volkswagen Touran, che procedeva sempre nella direzione opposta, venendo disarcionato dalla sua due ruote per poi cadere violentemente a terra. Un impatto devastante che non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono occorsi da prima alcuni passanti, quindi i soccorsi con due ambulanze e un’automedica. Ferite nell’incidente anche altre due persone un uomo 33 anni e una donna di 34.

L’uomo alla guida della BMW sotto shock si è allontanato per diverso tempo dal luogo dell’incidente per poi tornare presentandosi ai Carabinieri di Olginate presenti sul luogo del sinistro.

La strada provinciale, nel tratto interessanto dall’incidente è rimasta chiusa per oltre 4 ore, tempo necessario per effettuare i rlievi del sinistro (con cui i militari dovranno determinare e ufficializzare l’esatta dinamica di quanto accaduto) e quindi consentire la rimozione dei mezzi incidentanti e la messa in sicurezza del manto stradale.

Avvisati della tragedia, sul luogo della tragedia sono poi giunti anche la moglie e i genitori di Matteo Donchi.