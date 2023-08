In tanti per l’addio a Rosy Corallo: “Sei stata un esempio di vita”

A Pescate tanta commozione per l’ultimo saluto alla 59enne morta nel torrente in Valmalenco

“Una donna solare, aperta, che amava la vita, amava la natura e la montagna”

PESCATE – “Te ne sei andata così, senza un sussurro. E noi, fermi e impotenti, abbiamo dovuto lasciarti libera. Ne hai passate tante, ma con grande coraggio hai cercato di superarle nel migliore dei modi, anche per il tuo più grande amore, Fabio”.

Vanno al figlio Fabio, rimasto solo dopo la scomparsa di mamma Rosy, il pensiero e le prime parole di una nipote e dei famigliari che hanno voluto ricordare la loro cara con una lettera al termine della cerimonia funebre celebrata oggi pomeriggio, martedì, nella chiesa parrocchiale di Pescate.

Rosy Corallo se n’è andata improvvisamente a 59 anni, vittima di una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti. Un ultimo gesto d’amore nel tentativo di salvare dalle acque di un impetuoso torrente l’amica Veronica Malini e il suo cane. Lei era così, una donna estremamente generosa. Oggi l’intera comunità di Pescate, dove viveva da oltre 20 anni, e i numerosi amici si sono stretti attorno al figlio Fabio e a tutti i parenti in questo momento di dolore. La chiesa di Pescate non è riuscita a contenere quanti hanno voluto darle l’ultimo saluto, accanto all’altare il gagliardetto del Cai Calolzio listato a lutto, perché Rosy amava la montagna.

“Ci hai insegnato che la vita andava vissuta con amore, regalando parole di conforto a tutti anche quando era la tua vita ad aver bisogno di conforto. Sei stata un esempio di vita, hai sempre pensato prima agli altri. Era l’unica cosa che ti faceva star bene perché, avendo conosciuto la sofferenza, eri sempre pronta ad alleviarla a chi ne avesse bisogno. Sei fonte di ispirazione per chi ti ama. Ora ti chiediamo un’ultima cosa: continua ad amarci e a proteggerci dal cielo”.

Parole commosse anche durante l’omelia che hanno tratteggiato il lato più umano di Rosy: “Essere qui in tanti, tutti insieme, ci dice proprio che i legami contano. Ciò che facciamo in vita è prezioso, l’amore e il tempo che condividiamo stringe dei legami che non se ne vanno con la morte, ma diventano il cuore del nostro essere insieme. Il ricordo di Rosy è quello di una donna solare, aperta, che amava la vita, amava la natura, ogni mercoledì andava in montagna. Rosy era legatissima ai suoi affetti, al figlio Fabio innanzitutto, che sentiva come tesoro prezioso. La fede in Gesù ci raccoglie qui e ci fa render conto di quanto la nostra vita sia preziosa. La fede ci dà la convinzione che la morte è solo un passaggio e oggi Rosy è nella luce”.

Il sorriso di Rosy e la sua generosità sono stati capaci di lasciare un segno profondo in quanti hanno incrociato il loro cammino con il suo. Tanta commozione, tanti i volti rigati dalle lacrime, perché Rosy è stata un esempio di vita.

Domani, mercoledì 30 agosto, nella Basilica di San Nicolò a Lecco (ore 15.30) verranno celebrati i funerali dell’amica Veronica Malini, 54 anni, amica e compagna di escursioni di Rosy. La sorte ha voluto che le due donne restassero unite anche nella tragedia.