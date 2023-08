Rosy Corallo e Veronica Malini morte per salvare il cane: “Un gesto istintivo”

Tanta commozione per la tragedia delle due amiche molto conosciute e apprezzate

Il sindaco di Pescate De Capitani: “Un gesto istintivo che chi ama gli animali può capire”

PESCATE – La notizia del ritrovamento, stamattina, dei corpi senza vita delle due lecchesi ha sconvolto tutti. Rosy Corallo 60 anni e Veronica Malini 54 anni condividevano la stessa passione per la montagna, un’amicizia che si era saldata andando per sentieri e quella di ieri, mercoledì 23 agosto, era iniziata come una delle tante gite trascorse assieme.

Una bella escursione al fresco della Valmalenco, nella zona del ghiacciaio Fellarìa, fino a quando il cane che era con loro è entrato nelle acque di un torrente senza più riuscire a raggiungere la riva. La decisione di entrare in acqua per soccorrere l’animale sarebbe stata istintiva, ma prima una e poi l’altra sono state trascinate via dalla forza delle corrente. Stamattina il ritrovamento a pochi minuti di distanza dei corpi senza vita più a valle, in due diversi punti.

A ricordare Rosy Corallo, parrucchiera residente a Pescate, è lo stesso sindaco Dante De Capitani: “Era arrivata a Pescate 24 anni fa, una donna sportiva, escursionista esperta e molto preparata fisicamente – ha detto il sindaco -. Non è stata un’imprudenza la sua, ma un gesto istintivo che chi ama gli animali può capire. Se fosse successo al mio cane probabilmente avrei fatto la stessa cosa perché in quei momenti vince l’istinto. È morta per un gesto d’amore e la ricorderemo con affetto e commozione. Siamo vicini al figlio Fabio”.

Anche Veronica Malini, originaria di Cernusco Lombardone, come Rosy Corallo era una donna molto cosciuta e apprezzata, appassionata di escursioni e montagna. Era titolare e responsabile pedagogica di Mamimondo, un asilo nido bilingue e scuola di inglese per bambini/e da 3 mesi a 13 anni con sede in via Sassi a Lecco, a due passi dal municipio. Pedagogista, ha lavorato in campo educativo con mamme e bambini immigrati. Per oltre dieci anni si era dedicata al lavoro riabilitativo con gli adulti per poi ritornare alla sua passione originaria: i più piccoli. Lei stessa si definiva come “grande lettrice, appassionata di tematiche di genere, di maternità e innamorata dei bambini e delle bambine. Sportiva. Curiosa. Appassionata. Amante dei viaggi e degli animali, in particolare dei miei due cani, Brunilde e Hugo”.