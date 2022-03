In tantissimi per dire addio a una persona che si è spesa per il territorio e per la scuola

“Una donna sensibile che gratuitamente ha saputo lavorare per i nostri bambini e ragazzi”

VALGREGHENTINO – “Continuerai ad essere il nostro pilastro, ovunque tu sia. Buon viaggio”. Un ultimo saluto carico d’emozione quello che l’associazione Scuolaboriamo ha voluto dare alla presidente Ivana Bassani. La chiesa parrocchiale di Valgreghentino non è riuscita a contenere la tantissima gente che, oggi pomeriggio, si è ritrovata per dire addio a una persona che ha lasciato un segno profondo nelle vite di tanti e nella comunità per la quale si è sempre impegnata.

Se n’è andata domenica scorsa Ivana Bassani, all’età di 58 anni, dopo aver combattuto contro una malattia che non le ha lasciato scampo: “Quello che non dimenticheremo mai è la tua dote innata di generare il sorriso – ha detto Silvia Cazzaniga con la voce rotta dall’emozione a nome di Scuolaboriamo -. Personalmente ricordo bene il giorno in cui ti ho chiamata, ormai dieci anni fa, per proporti di inserire un progetto all’interno dell’associazione, tu non hai esitato un attimo e hai accettato subito la proposta. Continueremo, sicuramente ci proveremo, a portare avanti i progetti con la competenza e l’energia che ti hanno sempre contraddistinto, per sostenere progetti educativi e favorire la partecipazione dei genitori nella scuola”.

Presenti al funerale il sindaco di Valgreghentino Matteo Colombo e il sindaco di Olginate Marco Passoni, insieme al direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini, al direttore sociosanitario Enrico Frisone e al presidente dell’assemblea dei sindaci del distretto di Lecco Guido Agostoni perché Ivana Bassani era responsabile dei consultori dell’Asst Lecco.

“Ivana se n’è andata in punta di piedi dopo aver attraversato col marito e i figli un tempo particolarmente impegnativo – ha detto il parroco don Paolo Ventura durante l’omelia -. Se ne era resa conto di come la quotidianità era diventata difficile con la malattia che l’aggrediva sempre di più. Un pensiero consolante è sapere Ivana in pace e proiettata verso l’abbraccio misericordioso di Dio. Una vita normale quella di Ivana, fatta di gioie, di dolori, una vita spesa per la sua famiglia che amava tanto, spesa in tanti anni di lavoro come psicologa e nella passione con cui partecipava a parecchie iniziative organizzate sul territorio, il Piedibus, Scuolaboriamo… Anche quando è entrata nel tempo della malattia, con tanta forza di volontà ha continuato a stare in mezzo alle gente e a prestare la sua opera per la comunità con entusiasmo. Ora, dico alla famiglia di Ivana, dobbiamo conservare nel cuore il tempo della vita e il tempo dell’amore donato e ricevuto. So che il vostro cuore oggi è turbato, ma nelle parole di Gesù c’è un profumo di eternità”.

Un affetto sentito, tra i ricordi di chi l’ha conosciuta anche il grazie della dirigente dell’Istituto Comprensivo di Olginate Mariapia Riva: “Sono a esprimere il cordoglio di tutta la comunità scolastica, quella comunità fatta anche di alunni e genitori che Ivana ha saputo unire e far crescere. Numerose sono state le iniziative e le attività intraprese per e con la scuola, in tutto erano sempre evidenti la sua passione, l’attenzione ai particolari, la lucida analisi delle problematiche, l’intelligente determinazione e la straordinaria capacità di coinvolgere le persone. L’obiettivo era sempre quello di creare insieme occasioni significative per la formazione dei nostri bambini e ragazzi. Ivana continua a essere in tutti noi che l’abbiamo conosciuta e stimata, nel ricordo di una persona sensibile che gratuitamente ha saputo lavorare per una scuola migliore”.

“Ciao Ivana, desideriamo ricordarti allegra e ironica, nelle belle chiacchierate, appassionate e determinata nel nostro lavoro – hanno detto le colleghe -. Sempre pronta a difendere il consultorio nel quale molto credevi e per il quale molto ti sei impegnata. Grazie Ivana, ci stupiremo sempre ricordando i tuoi insegnamenti e la forza che hai dimostrato. Un abbraccio da tutti noi che oggi ti salutiamo con infinita tristezza”.

All’esterno della chiesa Ivana è stata accompagnata nel suo ultimo viaggio da due ali di persone che l’hanno simbolicamente abbracciata e dai labari delle associazioni con cui ha sempre collaborato nelle varie iniziative. Ivana lascia il marito Giorgio, i tre figli Irene, Andrea e Rossana, il fratello Luigi e tutti i parenti.