Velisti in difficoltà sul lago di Garlate recuperati dai Vigili del Fuoco

L’incidente intorno alle 14.30 sul Lago di Garlate

Intervento della squadra nautica impegnata nell’Operazione Lario Sicuro 2024

PESCATE – Intervento della squadra nautica dei Vigili del Fuoco intorno alle ore 14.30 di oggi, domenica 7 luglio, per soccorrere due velisti in difficoltà sul Lago di Garlate. La squadra nautica, impegnata nell’Operazione Lario Sicuro 2024, ha portato in salvo i due ragazzi che hanno scuffiato con la barca a vela. L’intervento di soccorso tecnico urgente è durato circa un’ora.