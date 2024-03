Scavalcano le recinzioni del cantiere del Quarto ponte, ciclisti e runner multati a Pescate

E’ successo stamattina, dovranno pagare una sanzione pari a 42 euro

“Trovo inconcepibile che davanti a cartelli e recinzioni si tenti di scavalcarle o spostarle”

LECCO – Multati tre ciclisti e runner pizzicati stamattina dalla Polizia Locale all’interno del Parco Addio Monti di Pescate, chiuso dallo scorso 1° marzo per i lavori di realizzazione del Quarto ponte. Dovranno pagare una sanzione pari a 42 euro.

Nonostante le transenne e le chiusure disposte dalla polizia locale e dall’impresa assegnataria dei lavori, accade spesso che vengono spostate o scavalcate. Addirittura un disabile in motocarrozzella è stato sorpreso all’interno del parco e accompagnato all’uscita dal sindaco che ha poi allertato il comando vigili.

“Non è possibile che si continui a entrare in un area di cantiere spostando transenne, cartelli e recinzioni per cui ho chiesto all’impresa di provvedere a recintare definitivamente, stabilmente e per un altezza superiore ai 2 metri tutta l’area entro venerdì perché con il weekend di sole altrimenti ci sarebbe l’assalto – ha spiegato il sindaco -. Nel frattempo la Polizia Locale, anche in borghese, provvederà ad effettuare controlli con tolleranza zero”.

“Trovo comunque inconcepibile che davanti a cartelli e recinzioni si tenti di scavalcarle o spostarle invece che percorrere il percorso alternativo stabilito e segnalato – ha concluso De Capitani -. Addirittura dalle telecamere abbiamo visto gente anziana alla fine di via Alzaia sdraiarsi per terra per passare sotto le recinzioni di quella che adesso, e per due anni almeno, è un’area di cantiere e non più un parco pubblico”.