Tragedia nel lago, è morta in ospedale la sub recuperata al Moregallo

La donna, 66enne milanese, stava effettuando una immersione

Recuperata in condizioni gravissime, era stata trasportata all’ospedale di Lecco

MANDELLO – Non ce l’ha fatta la donna di 66 anni inghiottita stamattina, domenica 3 marzo, dalle acque del lago in località Moregallo. La donna, veterinaria di origini milanesi, appassionata di subacquea, stava effettuando una immersione quando qualcosa è andato storto e, forse a causa di un malore, non è più riemersa. Spetterà ai Carabinieri ricostruire con esattezza l’accaduto.

L’allarme era scattato poco prima delle 10.30, sul posto si sono precipitati i soccorsi che, una volta recuperata la sub dalle acque del lago, hanno messo in atto le prime manovre di rianimazione. La 66enne, rimasta sott’acqua per parecchi minuti, è stata trasportata in elicottero all’Ospedale di Lecco dove è giunta in condizioni disperate per poi morire poco dopo.