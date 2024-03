Moregallo, non riemerge dall’immersione subacquea: 66enne in gravissime condizioni

La donna stava facendo un’immersione subacquea con alcuni compagni

Sul posto oltre ai sanitari anche i carabinieri e i vigili del fuoco

MANDELLO DEL LARIO – Stava facendo un’immersione subacquea al Moregallo (nel territorio comunale di Mandello) quando, per cause ancora da accertare, non è riemersa, rimanendo sott’acqua per diversi minuti. Un punto dove, già in passato, si sono verificati diversi incidenti che hanno visto coinvolti gli amanti di questo sport.

Gli equipaggi sanitari dell’elicottero dell’Areu da Como e dell’ambulanza della Croce Rossa del triangolo lariano sono intervenuti in codice rosso alla spiaggetta del Moregallo per soccorrere la donna di 66 anni. La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata poco prima delle 10.30 di questa mattina, domenica 3 marzo.

Immediato l’intervento dei sanitari che – dopo le prime cure sul posto – hanno trasportato in emergenza la donna il ospedale, le sue condizioni di salute sarebbero gravissime. Sul posto anche i carabinieri, a cui spetta la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto, e i vigili del fuoco.

I VIDEO DELL’INTERVENTO