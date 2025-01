Ballabio: furto nella notte alla farmacia Paoletti

I ladri hanno sfondato il vetro con un tombino e hanno rubato il fondo di cassa. Ripresi dalle telecamere, uno di loro si è ferito lasciando tracce di sangue

Il sindaco di Ballabio: “Una volta individuati e presi dovranno essere puniti in modo esemplare, senza sconti”

BALLABIO – La farmacia Paoletti, situata lungo via Provinciale a Ballabio, questa notte è stata presa di mira da due malviventi. Intorno alle 4, i due hanno sfondato, non senza fatica, la vetrata d’ingresso utilizzando un tombino come ariete. Uno dei due è riuscito a intrufolarsi strisciando attraverso il varco creato mentre l’altro è rimasto fuori, di guardia, comodamente seduto sulla panchina posta all’esterno della farmacia.

Dalle immagini registrate dalle telecamere il ladro è rimasto all’interno del locale 10 minuti in totale: “Aveva con sé una torcia – racconta la farmacista – non si è recato subito alla cassa ma ha girovagato un po’ alla cieca, sembrava non sapesse nemmeno lui cosa fare”. I due si sono poi allontanati, portando con sé unicamente il fondo di cassa, pochi soldi come precisato.

Una dinamica rapida e violenta, durata in tutto 30 minuti circa, ma che ha lasciato dietro di sé danni e tracce importanti per le indagini.

Sul luogo del furto, infatti, sono state rilevate tracce di sangue lasciate da uno dei ladri, feritosi durante l’azione. La Scientifica ha già prelevato i campioni, inviandoli in laboratorio per tentare di identificare i responsabili, che hanno agito a volto scoperto e sono stati immortalati con precisione dalle telecamere di videosorveglianza. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, collaborando con i Carabinieri per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini.

Da quanto emerso, i due malviventi sarebbero gli stessi che, poco ore prima avevano tentato, senza riuscirci, di entrare nella farmacia Cuzzocrea di Malavedo e che due settimane fa avevano colpito altre tre farmacie a Lecco. In quell’occasione i Carabinieri avevano quasi acciuffato i responsabili, ma una colluttazione tra i ladri e un militare – rimasto ferito – aveva permesso ai malviventi di fuggire.

Dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza si tratterebbe di due giovani intorno ai 25 anni, probabilmente di origine straniera.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, che ha espresso indignazione per l’episodio: “Auspico che le 50 telecamere posizionate in paese contribuiscano al riconoscimento dei due criminali i quali dovranno essere puniti in modo esemplare, senza sconti”. Parole che sottolineano la volontà di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio, in un momento in cui i furti alle farmacie sembrano moltiplicarsi nella zona.

Gli investigatori stanno ora incrociando le immagini delle telecamere di videosorveglianza con i dati raccolti nei precedenti episodi, cercando di stabilire connessioni e ricostruire gli spostamenti dei due malviventi.