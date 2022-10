Individuato in Valsassina un laboratorio clandestino per la coltivazione della marijuana

L’operazione congiunta di Guardia di Finanza e Carabinieri. Tre arresti

CREMENO – All’interno di un appartamento di Cremeno avevano allestito un vero e proprio laboratorio clandestino per la coltivazione della marijuana: è quanto scoperto da Guardia di Finanza e Carabinieri in un’operazione congiunta che ha portato all’arresto di tre persone.

I militari hanno individuato l’abitazione dove erano state allestite lampade, ventilatori e un essiccatoio per coltivare illegalmente le piante nonché il materiale per il confezionamento della droga e vari manuali per la coltivazione delle diverse tipologie di marijuana. Sono state le segnalazioni dei cittadini, di un sospetto via vai da quell’abitazione, raccolte dagli amministratori locali a portare gli inquirenti ad individuare l’appartamento.

Durante la perquisizione sono stati trovati e sequestrati oltre trenta chili di stupefacente. I tre soggetti, cittadini italiani, arrestati sono stati associati alla Casa Circondariale di Lecco con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante della notevole quantità.

“L’operazione – spiegano i comandi provinciali di Finanza e dell’Arma – rientra in una più ampia attività diretta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella Valsassina”.