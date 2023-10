Morto il fungiatt di 61anni che si stava cercando a Camaggiore

Le ricerche sono scattate nel primo pomeriggio di oggi, venerdì nei boschi sopra Vendrogno

Impegnati i volontari del Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco

BELLANO – Ennesima tragedia sulle montagne lecchesi. Dopo poco più di tre ore di ricerche, scattate nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, il cercatore di funghi dato per disperso in località Camaggiore sopra Vendrongo, nel comune di Bellano, è stato ritrovato privo di vita.

L’uomo sarebbe morto a seguito di una caduta. La richiesta di intervento è stata lanciata poco dopo le 14, con l’arrivo sul posto dei volontari del Soccorso Alpino di Dervio e dei Vigili del Fuoco con 5 squadre da Lecco e Bellano (tra cui personale SAF specializzato per operare in zone impervie, TAS topografia applicata al soccorso con UCL unita di comando locale). Sul posto è giunto anche l’elicottero Drago per ricerca dall’alto.

Il corpo del 61enne è stato ritrovato privo di vita nel tardo pomeriggio di oggi.

Maggiori informazioni non appena possibile