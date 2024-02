Nicholas e Simone insieme nell’addio, i funerali nella chiesa dei Noccoli

Nella serata di oggi, sabato, si svolgerà una fiaccolata

Lunedì 5 febbraio alle 14.30 l’ultimo saluto ai due giovani morti in un incidente a Lecco

CREMENO – Un tragico destino li ha uniti nella morte, Nicholas e Simone Combi saranno assieme anche nel momento dell’estremo saluto. Saranno celebrati lunedì 5 febbraio i funerali dei due giovani valsassinesi morti in un incidente d’auto avvenuto la scorsa notte a Lecco.

Un dolore immenso ha colpito le comunità di Cassina Valsassina e Cremeno, dove i due ragazzi abitavano. Nicholas 22 anni era cresciuto a Cassina e abitava a Cremeno in frazione Maggio; Simone 21 anni abitava a Cassina Valsassina dove papà Maurizio era particolarmente conosciuto par aver fatto l’agente di Polizia Locale per tanti anni.

L’addio ai due ragazzi alle 14.30 di lunedì 5 febbraio nella chiesa della Sacra Famiglia ai Noccoli (Cremeno). Nella serata di oggi, sabato, verrà organizzata una fiaccolata da Cremeno a Barzio per ricordare Nicholas e Simone e per pregare per Alessio Z., il 22enne di Lecco che era a bordo dell’auto e che è ricoverato in gravi condizioni in terapia intensiva all’ospedale. Domani, domenica, alle ore 19.30 la recita del Santo Rosario nella chiesa dei Noccoli.

Simone Combi lascia la mamma Renata, il papà Maurizio, il fratello Claudio, la sorella Gianna, il nipote Andrea e tutti i parenti. Nicholas lascia la mamma Sonia, il papà Maurizio, la sorella Beatrice, i nonni Alessandro e Angela e tutti i parenti. Simone e Nicholas si trovano presso la Casa Funeraria Galli a Lecco fino alle 12 di lunedì.