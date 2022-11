Premana. Disperso in zona Pizzo Alto, Soccorso Alpino al lavoro

In corso le ricerche da parte dei volontari del CNSAS

PREMANA – Ricerche in corso a Premana, in Valvarrone, nella zona del Pizzo Alto, per una persona che non ha fatto rientro dopo un’escursione.

Al lavoro i volontari del Soccorso Alpino della stazione Valsassina – Valvarrone che stanno battendo la zona. Successivamente sul posto è giunto anche l’elisoccorso di Sondrio, abilitato al volo notturno, per compiere una sorvolo della cima.

Queste al momento le uniche informazioni disponibili (ore 21.10). Aggiornamenti non appena sarà possibile.

Il Pizzo Alto (2512 m) divide la Valvarrone dalla Valtellina e presenta due itinerri classifici per raggiungere la vetta: il primo parte da Premana e risalendo la valle del Varroncello tocca l’Alpe Deleguaggio e più su i due omonimi laghi; il secondo, che parte sempre dall’abitato di Premana, conduce all’Alpe Premaniga e da qui, salendo lungo ripidi pendii erbosi, raggiunge la cresta del Cortese unendosi al sentiero del primo itinerario fino in vetta.