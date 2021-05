Recuperato illeso l’escursionista che si era perso in Val di Campione

Recupero effettuato dall’elisoccorso Como

Pronti a dare supporto tecnico i volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone (XIX Delegazione Lariana)

PASTURO – Lieto fino per l’intervento di soccorso in notturna effettuato oggi, mercoledì. L’escursionista di 50 anni che si era perso nei pressi della Val di Campione (situata tra la Grigna Meridionale “Grignetta” e la Grigna Settentrionale “Grignone”) è stato recuperato illeso dall’elisoccorso di Como, abilitato per il volo notturno, e trasportato alla piazzola di Barzio in località Fornace.

Qui, pronti per un eventuale supporto tecnico, erano pronti 7 volontari del Soccorso Alpino della Stazione Valsassina – Valvarrone (XJX Delegazione Lariana).

L’escursionista, che da quanto risulta avrebbe perso l’orientamento mentre si trovava in zona Val di Campione, ha lanciato la richiesta di soccorso intorno alle 21.45 facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Sul posto si è quindi portato l’elisoccorso di Como e, a supporto, si sono preparati i volontari del Soccorso Alpino. L’uomo, dopo essere stato individuato dal velivolo, è stato recuperato e riportato a valle sano e salvo.