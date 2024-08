Tre giovani escursionisti in difficoltà in Val Biandino, recuperati dal Soccorso Alpino

Uno era caduto, infortunandosi, ma gli amici non riuscivano a chiamare i soccorsi

Provvidenziale l’intervento di un tecnico del Cnsas di passaggio in zona che è riuscito a dare l’allarme

INTROBIO – Intervento del Soccorso Alpino valsassinese nel pomeriggio di oggi, Ferragosto, in Val Biandino per aiutare tre giovanissimi escursionist in difficoltà.

Stando a quanto appreso i tre erano in cammino dal rifugio Grassi verso la Val Biandino quando uno sarebbe caduto, infortunandosi. Gli altri due a quel punto avrebbero provato a chiamare i soccorsi senza riuscirci per via della scarsa copertura telefonica. Fortuna ha voluto che un tecnico del Cnsas di passaggio in zona Madonna della Neve udisse le grida di aiuto dei tre giovani, riuscendo a localizzarli, non senza difficoltà.

Dopo essere stati individuati, i giovani sono stati raggiunti: il ferito è stato trasportato in Ospedale per le cure del caso mentre gli altri due sono stati riaccompagnati a valle dai tecnici del Cnsas, illesi ma comprensibilmente spaventati.