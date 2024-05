Valsassina. Mobilitazione del Soccorso Alpino per interventi allo Zucco dell’Angelone e al Pizzo di Tre Signori

Nel pomeriggio di oggi, domenica, due infortunati elisoccorsi sui monti valsassinesi

BARZIO – Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, domenica, per i volontari della Stazione Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana.

Alle 14 sono stati allertati i soccorsi per una persona in difficoltà sulla via di arrampicata Anabasi dello Zucco dell’Angelone. L’uomo di 72 anni in seguito alla lussazione della spalla non era in grado di proseguire e rientrare autonomamente. Sul posto è arrivato l‘elisoccorso proveniente da Bergamo, mentre in supporto all’equipe era presente una squadra di volontari del Soccorso Alpino presso la Piazzola in Località Fornace. I tecnici sono rimasti a disposizione e pronti a intervenire in caso di necessità anche per il recupero dei due compagni di arrampicata dell’infortunato, che però sono riusciti a rientrare in modo autonomo.

Mentre i tecnici erano impegnati in questo intervento sono stati allertati per un altro soccorso. Un loro volontario che si trovava in zona del Pizzo Tre Signori ha segnalato la presenza di una ragazza in difficoltà per un problema alla caviglia. La zona non ha copertura radio e telefonica e solo dopo diversi tentativi l’uomo è riuscito a contattare tramite Whatsapp gli altri componenti del Soccorso Alpino, che hanno allertato i soccorsi. A soccorrere la giovane l’elicottero di Sondrio che ha trasportato la ragazza all’ospedale di Gravedona per le cure del caso. Una squadra del Soccorso Alpino Valsassina si era già portata in Val Biandino. I tecnici erano pronti ad intervenire e dare supporto dato che le condizioni meteo non ottimali potevano rendere difficile o impossibile il recupero della ferita.

Il compagno della ragazza e il volontario del Cnsas sono rientrati in modo autonomo in Val Biandino.