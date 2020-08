Barzio, Concerto di Ferragosto con il Corpo Musicale Santa Cecilia

Appuntamento la sera del 14 agosto presso la tensostruttura di via Provinciale

Il presidente Tagliaferri: “Il concerto di Ferragosto vuole essere un omaggio all’Italia e al nostro territorio”

BARZIO – Dopo aver dovuto rinunciare al Concerto di Pasqua, a causa dell’emergenza Covid-19, il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio non interrompe la tradizione e propone il Concerto di Ferragosto, come sempre in programma nella serata del 14 agosto.

Appuntamento, quindi, venerdì prossimo, con l’unica novità della location: non in piazza Garibaldi, bensì alla tensostruttura di via Provinciale (sotto il piazzale del mercato).

Il concerto avrà inizio alle 21, sotto la direzione del maestro Iose Ratti e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme anti Codiv-19: il pubblico potrà accedere all’area del concerto fino all’esaurimento dei posti a sedere disponibili. Non è prevista prenotazione.

“In occasione del Concerto di capodanno ci eravamo salutati con l’augurio per un 2020 pieno di musica, di arte, e di passione. Purtroppo quanto accaduto non ha permesso di ritrovarci insieme prima d’ora; nei mesi passati anche la varie attività artistiche e musicali sono state costrette al fermo, ma ora siamo pronti a ricominciare – afferma Mario Tagliaferri, presidente del Corpo musicale – Il nostro concerto di Ferragosto vuole essere un omaggio all’Italia e al nostro territorio. Con la nostra musica vogliamo donare un poco di spensieratezza e di serenità, senza dimenticare quanto accaduto negli ultimi mesi, ma con tanta voglia di guardare al futuro”.

Il concerto è organizzato con il patrocinio dei Comuni di Barzio, Cremeno, Cassina e Moggio. L’ingresso è libero

QUI la locandina