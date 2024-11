Calolzio. La banda Donizetti in concerto per la patrona Santa Cecilia

Sabato 30 novembre alle ore 21 nel salone dell’istituto scolastico “Caterina Cittadini”

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte si avvia verso il termine dell’anno, il 201esimo della sua lunghissima storia. Dopo aver celebrato il bicentenario nel 2023, con iniziative particolarmente significative a testimoniare il valore non solo musicale ma anche associativo e culturale nel territorio, anche il 2024 si conclude positivamente per l’attività svolta e la partecipazione, con alcuni appuntamenti già in vista per il 2025.

Il Corpo bandistico calolziese, diretto dal maestro Gianni Colombo, invita tutta la cittadinanza sabato 30 novembre alle ore 21 nel salone dell’istituto scolastico “Caterina Cittadini” (piazza Regazzoni, 2 – Calolziocorte) per un concerto in occasione di Santa Cecilia, patrona della musica.

Dopo l’apertura con l’Inno nazionale di Michele Novaro “Il canto degli italiani”, ecco il programma: Georg Fredrich Haendel “The music for the royal fireworks” (Musica per i reali fuochi d’artificio) Ouverture, Trascrizione di Gianni Colombo; Gianni Colombo “Omaggio a Puccini” (Nel Centenario della scomparsa) Suite; Llano “Bolero di media-noche”; Michael Kamen “Robin Hood” (Principe dei ladri) selezione di temi dal film; Dario Bortolato “L’oro dello zecchino” pot-pourri di canzoni; Maurice Jarre “Lawrence d’Arabia” overture su temi del film, trascrizione di Gianni Colombo; Guy Berryman “Coldplay on stage” (Clocks – Lost! – Viva la Vida). Concluderà un concerto d’insieme del Corpo bandistico con i giovani della Junior Band e della Scuola allievi della “Donizetti”, esibendosi in “Last Christmas” di George Michael.

La festa prosegue, come da tradizione, domenica 1 dicembre con la partecipazione alla Santa Messa delle 10.30 nella chiesa arcipresbiterale di San Martino di Calolzio, al termine ritrovo al cimitero per la commemorazione al monumento a ricordo dei Musicanti della Banda.