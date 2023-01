Calolzio. Un concorso di poesia per ricordare Susanna scomparsa a soli 20 anni

L’ideatrice mamma Roberta: “Offrire un’occasione per esprimere con la poesia temi che paiono indicibili”

CALOLZIOCORTE – Un concorso di poesia per ricordare Susanna Marelli, giovane scomparsa a soli 20 anni nel giugno 2021. “A Susanna” è un concorso di poesia ideato dalla mamma della giovane, Roberta Zaccagni, con il patrocinio del comune di Calolziocorte, della provincia di Lecco, dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte (dove la giovane è stata volontaria) e il sostegno della libreria “Il viaggiatore leggero”.

Gli elaborati dovranno essere ispirati al celebre verso di Eugenio Montale, “Spesso il male di vivere ho incontrato”. La volontà degli organizzatori è di quella di offrire a tutti un’occasione per esprimere con la poesia temi che talvolta paiono indicibili, sublimarne il peso attraverso l’atto creativo e in tutto questo superare la solitudine. Con una particolare attenzione al mondo dei giovani, il cui disagio sfocia talvolta in azioni che la cronaca tristemente racconta e che dobbiamo in ogni modo cercare di prevenire.

Tre le sezioni del concorso: Giovanissimi, per i ragazzi della secondaria di primo grado; Giovani, per i ragazzi della secondaria di secondo grado e Adulti. Alla giuria appartengono scrittori, artisti e docenti del nostro territorio: Roberta Zaccagni, Iride Enza Funari, Antonella Ronchetti, Silvia Palumbo, Grazia Toscano, Adelio Longhi, Alessandro Milesi, Fabio Mastroberardino, Paolo D’Anna, Massimo Tavola.

Gli elaborati andranno inviati a premiopoesiasusanna@gmail.com entro il 30 giugno 2023. Le premiazioni sono previste l’11 novembre 2023, presso il Monastero del Lavello.

RIFLESSIONI E REGOLAMENTO DEL CONCORSO “A SUSANNA”