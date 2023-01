Epifania, a Calolzio torna il Corteo Storico della Valle San Martino

Venerdì 6 gennaio alle 15 la partenza da Villa De Ponti

Oltre 300 figuranti in abiti d’epoca daranno vita al tradizionale evento

CALOLZIOCORTE – Il giorno dell’Epifania, a Calolziocorte, torna il Corteo Storico della Valle San Martino organizzato dal comune, assessorato agli eventi, in collaborazione con Pro Loco e Parrocchia di San Martino Vescovo. Lo storico evento, giunto alla sua 24^ edizione, vedrà la partecipazione di circa 300 volontari. La partenza del corteo, come vuole la tradizione, sarà sempre alle ore 15 da Villa De Ponti.

Il corteo si snoderà attraverso il centro città lungo via Galli, corso Dante, piazza Vittorio Veneto, via Martiri e via XXIV Maggio sino all’arrivo in chiesa arcipresbiterale. Come al solito sarà uno spettacolo imperdibile con i figuranti vestiti con abiti d’epoca realizzati a mano e con tessuti pregiati che il signor Angeli ha donato alla parrocchia. L’evento sarà anche l’occasione per effettuare l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria dei Commercianti.