Il festival musicale Toni Molesti torna a Olginate per la 18^ edizione

Dal 28 al 30 giugno nella splendida cornice di Villa Sirtori

Il programma della tre giorni musicale promossa dall’associazione Risuono. Ingresso gratuito

OLGINATE – Il parco di Villa Sirtori si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate lecchese: il festival musicale Toni Molesti. Giunto alla sua diciottesima edizione, il festival si terrà dal 28 al 30 giugno, continuando la tradizione di musica e cultura che lo ha reso un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Nato tra le mura del compianto C.A.G. “Il Parchetto” di Villa Gomes, Toni Molesti è oggi promosso dall’Associazione di promozione sociale Risuono, che ne ha fatto il fulcro delle proprie attività sin dalla fondazione nel 2008. Il festival, con ingresso gratuito, è patrocinato per il terzo anno consecutivo dal Comune di Olginate e si svolgerà nella splendida cornice del parco di Villa Sirtori, adiacente alla passeggiata del lungolago.

L’edizione 2024 non sarà solo un’occasione per godere di un’ottima proposta musicale, ma anche un momento di consolidamento delle collaborazioni con diverse realtà associative del territorio. Il festival vedrà infatti il proseguimento del sodalizio con la Pro Loco di Olginate e l’associazione Dinamo Culturale, a cui si aggiungeranno attività congiunte con l’associazione Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte. Il progetto è realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura, che include Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding e Silea.

Programma del Festival

Venerdì 28 giugno – La serata inaugurale partirà alle 21:00 con i The Useless 4, una giovane e promettente band della scena punk bergamasca. Seguiranno gli Ex-Monroe, eroi locali del garage rock. La chiusura della serata sarà affidata ai Giuda, band glam-rock di fama internazionale, in partenza per un tour negli Stati Uniti.

Sabato 29 giugno – Il pomeriggio, a partire dalle 15:30, sarà dedicato alle band giovanili del territorio, in collaborazione con le scuole di musica Reverb di Olginate e Rock School Project di Mandello. Tra le band che si esibiranno ci sono Errata Corrige, Unsettled, Revenant, Luci e Ombre. Dalle 21:00, il duo synth-pop Our Drummer is a Robot aprirà la serata, seguito dai Cacao Mental, un progetto milanese che combina psycho-cumbia e sonorità andine.

Domenica 30 giugno – A partire dalle 17:00, il parco di Villa Sirtori ospiterà attività rivolte ai più piccoli, tra cui il laboratorio di percussioni AriTmica, organizzato in collaborazione con l’Associazione Arci Spazio Condiviso. Il laboratorio è aperto a tutti, con attività autonome per i bambini dai 6 anni in su e accompagnamento necessario per i più piccoli. La serata conclusiva, dalle 19:00, vedrà tre esibizioni di cantautori accompagnati solo dalla loro chitarra. L’esordiente cantautrice lariana Glicine aprirà la serata, seguita dal bluesman veronese Meek Hokum e dalla “one woman band” vicentina Elli de Mon.

Il festival Toni Molesti 2024 promette di essere un evento ricco di musica, cultura e comunità, consolidando il suo ruolo centrale nelle estati lecchesi e offrendo un palcoscenico sia ai talenti emergenti che agli artisti affermati. Non perdete l’occasione di partecipare a questa celebrazione della musica e della vita comunitari.