Il Premiato Corpo Musicale Verdi in concerto alla Valletta di Somasca

L’appuntamento sabato 15 giugno alle ore 18.15

L’intero ricavato sarà utilizzato per la manutenzione del santuario

CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Corte, diretto dal maestro Andrea Dell’Era, sarà protagonista di un concerto sabato 15 giugno a Somasca di Vercurago presso la Valletta. L’appuntamento è in programma alle ore 18.15, ingresso con offerta libera, l’intero ricavato sarà utilizzato per la manutenzione del santuario. In caso di maltempo il concerto si terrà presso l’oratorio di Somasca