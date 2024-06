Monte Marenzo, secondo appuntamento di “Alla scoperta di un gioiello tra i boschi”

Patrizia Consonni presenta l’installazione artistica “In nome del Pane”

L’appuntamento è per domenica 30 giugno alle ore 15

MONTE MARENZO – L’Associazione culturale “Un paese per stare bene” Monte Marenzo organizza il secondo appuntamento della 16^ edizione della rassegna estiva di “Alla scoperta di un gioiello tra i boschi” con l’installazione artistica di Patrizia Consonni dal titolo “In nome del Pane” in ricordo di Ernesto Cattaneo e con il contributo di Giuseppe Miotto, Luca Miotto e Amanda Zaramella. L’appuntamento è per domenica 30 giugno alle ore 15 presso la Chiesa di Santa Margherita a Monte Marenzo.

L’iniziativa è in collaborazione con la Parrocchia San Paolo, Amministrazione Comunale, Biblioteca e Gruppo Alpini di Monte Marenzo e propongono le aperture della Chiesetta di Santa Margherita (a cura di volontari). L’installazione artistica di Patrizia Consonni è in programma dalle ore 15 alle ore 18. Seguirà un altro giorno di festa nella giornata di domenica 7 luglio in occasione della Festa di S. Margherita nella quale alle ore 10.30 verrà celebrata la Santa Messa e successivamente fino alle ore 18 sarà presente l’installazione artistica di Patrizia Consonni.

Per informazioni contattare il numero telefonico: 3201549405