Con oltre 22.000 ingressi il Cineteatro Jolly si prepara alla prossima stagione

In arrivo tanti “big” tra cui l’influencer culturale Edoardo Prati

Dopo i numeri da capogiro della passata stagione, lo staff dei volontari guarda avanti

OLGINATE – 83 film diversi, 259 proiezioni, 7 spettacoli teatrali (di cui 6 sold out) con artisti di livello nazionale, 3 spettacoli teatrali per bambini, 2 spettacoli di divulgazione culturale e scientifica, per un totale di oltre 22.000 ingressi. Questi i numeri “da capogiro” registrati al Cinema Teatro Jolly di Olginate nel corso della stagione 2023/2024 appena conclusa.

Numeri in costante aumento per la struttura parrocchiale olginatese che da tre anni oltre alla programmazione cinematografica del week-end offre al territorio un ricco cartellone teatrale e musicale di altissimo livello. Una stagione memorabile, resa possibile grazie al prezioso servizio di oltre 60 volontari.

Non potendo organizzare il tradizionale cinema all’aperto a Garlate a causa dei lavori in corso al Museo della Seta, e dopo una stagione così intensa come quella appena vissuta, la sala cinematografica ha chiuso per qualche settimana per riaprire mercoledì 7 agosto alle ore 21 con l’anteprima nazionale del film Cattivissimo Me 4 – Minions. Le proiezioni riprenderanno poi stabilmente venerdì 23 agosto con i Minions e tanti altri film che terranno compagnia fino a maggio 2025.

L’appuntamento più importante di inizio stagione è però quello della Jolly Night, la serata “ad effetti speciali” che avrà luogo giovedì 26 settembre alle ore 20.45 in occasione della quale verranno presentati al pubblico tutti i nomi dei “big” che calcheranno il palco durante la stagione 24/25 e in quel mentre si potranno acquistare gli abbonamenti. Prima di tale data però sarà possibile scoprire in anteprima almeno uno dei 5 nomi “big” passando dallo stand del Jolly allestito come ormai tradizione presso l’Oratorio di Garlate il 7 e 8 settembre alla “Festa delle Corti”.

Infine, per la gioia dei più giovani, lo staff del Jolly può finalmente annunciare l’evento speciale con Edoardo Prati, l’influencer culturale classe 2004 che sta spopolando sui social e in TV grazie alle sue performance artistiche straordinarie. Edoardo sarà al Jolly giovedì 28 novembre alle 21. Prevendita biglietti da settembre.